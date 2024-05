Schianto, 11enne ancora in gravi condizioni

È stabile ma ancora in gravissime condizioni il bambino di 11 anni coinvolto venerdì in un incidente stradale sull’autostrada A9. Viaggiava con la famiglia sul sedile posteriore della Mercedes guidata dal padre. ll conducente aveva iniziato un manovra di inversione di marcia tra due corsie autostradali quando è stato colpiro da una Honda sulla quale viaggiavano due persone. In ospedale sono finite sei persone, tutti gli occupanti dei due veicoli, ma l’unico in pericolo di vita era il bambino che è stato rianimato e poi trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e ricoverato in condizioni molto critiche. Alla guida della Mercedes, su cui viaggiava un’intera famiglia moldava, tutti con passaporto rumeno e residenti in Belgio, c’era il padre, 40 anni, che nell’impatto ha riportato ferite lievi. Accanto a lui la moglie, 39 anni, e sul sedile posteriore i due figli: il piccolo, seduto dietro il conducente, e la sorella di 16 anni. Madre e figlia sono finite in codice rosso a Como.