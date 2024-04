Scatta l’allarme frana in Valle Imagna: isolate 46 famiglie

Sono 46 le famiglie isolate da mercoledì quando è scattato il rischio frana lungo la strada tra via Ca’ Campo e via Ca’ Gavazzeni, a Strozza, in Valle Imagna. Un’ordinanza del comune, firmata dal sindaco Riccardo Cornali, proibisce quindi il passaggio lungo quel tratto sia ai mezzi di ogni tipo, sia ai pedoni. Le famiglie dovranno quindi percorrere a piedi il tratto alternativo rappresentato dalle mulattiere “del Torc“ di via Rossini e via Vittorio Emanuele e “del Furen“ per raggiungere via Trieste. La decisione è stata presa dopo una verifica geologica che ha confermato un movimento franoso pericoloso e il venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie per il passaggio di veicoli e pedoni. Una situazione che provoca qualche disagio per le famiglie interessate, e nella nota il comune "confida nella collaborazione di tutti".