San Patrizio. Una giornata da irlandesi

Una giornata di San Patrizio con i tifosi del Celtic Glasgow, noti per i loro legami con l’Irlanda. La proposta è del Circolo Arci Il Bafo di Seriate (Bg), che domenica prossima 16 marzo, in occasione della ricorrenza dedicata al santo patrono irlandese del 17 marzo, propone la proiezione del film documentario "The Huddle", alla presenza del regista Tommaso Barbaro.

La pellicola è un racconto della tifoseria della storica squadra scozzese, che di recente ha invaso anche Bergamo per una partita di Champion’s League con l’Atalanta. Storicamente legata all’Irlanda a causa degli emigrati dell’isola verde che si stabilirono in terra scozzese, la tifoseria del Celtic è nota per il sostegno alla causa repubblicana irlandese. Il film di Barbaro, girato tra Scozia e Irlanda del Nord, è una narrazione dedicata a questa platea di uomini e donne che, mossi dall’amore per la propria squadra, hanno abbracciato non solo una causa politica ma anche l’intera cultura irlandese. Barbaro ha incontrato alcuni degli storici membri del movimento repubblicano nordirlandese, che insieme a Bobby Sands vissero lo sciopero della fame dell’inizio degli anni ‘80 che, nel carcere di Long Kesh a Belfast, portò alla morte di dieci giovani. Tra gli intervistati che compaiono nel film, anche Bik McFarlane, compagno di carcere di Bobby Sands e scomparso pochi giorni fa. La proiezione del film, che avrà inizio alle 16, sarà preceduta da un aperi-pranzo con menù irlandese. Al termine, dialogo tra Barbaro, lo scrittore Gianluca Cettineo, esperto di Irlanda, e lo scrittore Federico De Ambrosis, autore di Bomber Renegade.

Michele Andreucci