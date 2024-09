Same Trattori, è morta Luisella Cassani figlia del fondatore dell’azienda

Treviglio (Bergamo), 30 settembre 2023 – È morta in Svizzera dove risiedeva Luisella Cassani, 82 anni, figlia del fondatore della Same Trattori di Treviglio cavaliere del lavoro e ingegnere honoris causa Francesco, moglie del dottor Vittorio Carozza, presidente emerito di Sdf e mamma di Aldo e Francesco con alte responsabilità nella Holding Same spa.

La Sdf-Same, multinazionale italiana, è oggi una delle maggiori produttrici mondiali di trattori. L’annuncio della morte è stato dato quest’oggi a funerali avvenuti in mattinata in Svizzera e ha suscitato grande cordoglio fra i 1450 dipendenti della Same a Treviglio e nella cittadinanza trevigliese.

Luisella Cassani era tornata recentemente a Treviglio il 12 settembre scorso, per partecipare, in carrozzina,con il marito e figlio Aldo alla cerimonia inaugurale della Biblioteca Same ( migliaia di volumi) nello stabilimento di viale Cassani, riservata ai lavoratori e per la cui realizzazione in un locale dello stabilimento si era espressamente impegnata.

Donna molto attiva, riservata, gentile, aveva collaborato a lungo con il babbo fino alla sua morte nel 1973 ma veniva frequentemente a Treviglio in azienda.

Impegnata anche in opere di generosità,sorridente, cordiale con tutti lascia un ottimo ricordo sulla scia della memoria di papà Francesco e di mamma Mara. L’amministrazione comunale di Treviglio le aveva conferito nel febbraio 2013 il Premio San Martino d’Oro, massimo riconoscimento civico per l’ attività feconda svolta attraverso la Same a favore di Treviglio