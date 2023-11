Salute a 360 gradi. Tre giorni di dibattiti

Relazioni e dibattiti sulla salute nella tre giorni dei Sism Days 2023, organizzata dal Segretariato italiano studenti in medicina (sede locale di Brescia). "Siamo una libera associazione di promozione sociale – spiega il presidente Antonio Bascetta – che si pone l’obiettivo di problematizzare il concetto di salute, che non è mera assenza di malattia". Dal 13 al 15 novembre, dalle 16 alle 19, nell’aula magna del Dipartimento di Economia di via San Faustino 74b si parlerà di cambiamento climatico come determinante di salute e fonte di disuguaglianze: tra i temi, gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute, il rapporto con i diritti umani, le migrazioni, le malattie tropicali neglette. "I fenomeni atmosferici hanno un riflesso sulla vita di milioni di persone" commenta Marco Fenaroli, assessore comunale a Welfare e Salute di Brescia. F.P.