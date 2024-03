Salgono le azioni di Sant’Angelo e Fanfulla. Frena invece il Sangiuliano City

Il pareggio con il Forlì (0-0) carica a mille il Sant’Angelo di mister Scarpa. "Siamo maturati molto - dice il tecnico dei barasini - siamo più organizzati, i ragazzi credono di più in ciò che facciamo e fortunatamente si vedono i risultati. Abbiamo fatto una gran partita con i forlivesi, una grande prestazione, peccato per alcune occasioni, altrimenti potevamo parlare di una bella vittoria. Ci prendiamo il punto e siamo contenti del risultato e della prova. Con l’aiuto del nostro pubblico al Chiesa abbiamo una grossa mano assieme ad una maggiore consapevolezza".

Il Sangiuliano City di mister Ciceri deve invece far i conti in questa settimana con la sconfitta subita con il Carpi: "Abbiamo giocato contro una squadra forte, in grande salute, che obiettivamente abbiamo affrontato in condizioni di emergenza totale. Ora bisogna essere bravi ad archiviare questa partita".

Il 2-2 raccolto dal Fanfulla alla Dossenina contro il Certaldo in zona Cesarini testimonia come questo girone D della serie D, sia sempre molto combattuto come aveva avvisato anche alla vigilia mister Albertini per il Guerriero bianconero che con tenacia è riuscito a raddrizzare una gara difficile. Ora il Fanfulla dovrà andare a visitare il Forlì e sarà un’altra battaglia contro una corazzata. Luca Di Falco