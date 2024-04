Ruga e Rusconi, i lombardi vanno di corsa

Fabio Ruga e Francesca Rusconi mettono la firma sulla ’’Bregagno Mountain Trail’’ .

Sul traguardo di Musso sulle rive del Lago di Como, 120 gli iscritti, 18 i km da percorrere. Ruga ha concluso in 1h35’03”, alle sue spalle secondo posto per Lorenzo Rota Martir (1h35’21”) con in terza posizione lo spagnolo Mario Olmedo Sancha in 1h37’37”. Completano la top five Massimiliano De Bernardi e Gabriele Gaggiero.

Al femminile una sola donna al comando. Francesca Rusconi, in uno stato di forma strepitoso, ha condotto in solitaria la gara chiudendo in 1h58’14”. Secondo posto per la Valdostana Roberta Jacquin (2h03’41”), mentre terza è giunta la Derviese, al rientro alle gare dopo la maternità, Arianna Oregioni in 2h13’48”. Completano la top five Cristina Germozzi 4ª e Giorgia Fascendini 5ª.

Nel frattempo, ma qui siamo in Valtellina, la ’’K2 Valtellina ASD’’ apre le iscrizioni per il primo doppio km lombardo

Sabato 22 giugno sono attesi i più forti specialisti delle gare only up. La scorsa edizione ha visto imporsi Marcello Ugazio, che però non è riuscito ad abbassare il record firmato nell’edizione corsa nel 2021 da Michele Boscacci. Al femminile, invece, la leggenda vivente della corsa in montagna Andrea Myer ha il record di 1h 24’ 46’’. Il percorso è stato certificato a livello internazionale Vertical Kilometer Course dalla ISF International Skyrunning Federation.

Paolo Croce