Ruba le offerte in chiesa, acciuffato il ladro

Ha forzato le cassette delle offerte della chiesa di Averara ed è fuggito con i soldi dei fedeli. Ma è finita male per un 33enne italiano, rintracciato dai carabinieri della compagnia di Zogno grazie alle telecamere. È stato il parroco a scoprire il danneggiamento dei contenitori e l’ammanco di denaro. Verificando i sistemi di videosorveglianza, a stretto giro i militari hanno individuato l’auto utilizzata dall’autore del furto per allontanarsi e poco dopo il luogo dove si era nascosto per evitare i controlli. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire all’interno della vettura del sospettato sia i soldi rubati sia la tenaglia utilizzata per scassinare le cassette delle offerte. La somma di denaro è stata restituita al sacerdote e l’arresto convalidato nell’udienza per direttissima.

E mercoledì notte i carabinieri della stazione di Alzano Lombardo hanno arrestato un venticinquenne italiano, autore di una rapina ai danni di un giovane. L’autore notava due ventunenni intenti ad effettuare delle riprese nei pressi della fermata Teb di Alzano Lombardo. Dopo aver chiesto ad uno dei due informazioni sull’orario del tram, estraeva dalla tasca del giubbotto un coltello e si faceva consegnare da uno dei due uno zaino contenente materiale tecnico per la fotografia. L’uomo si dava poi alla fuga lungo la via Provinciale, ma veniva fermato da una pattuglia che era stata allertata dalla centrale operativa della compagnia di Bergamo. La refurtiva è stata recuperata e l’uomo è stato arrestato e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. F.D.