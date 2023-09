Rotatorie a Caravaggio per mettere in sicurezza la Provinciale 121

Contributi per mettere in sicurezza tre incroci lungo la strada provinciale 121, nella Bassa Bergamasca, attraverso la realizzazione di altrettante rotarorie. Sono le richieste avanzate a Provincia di Bergamo e Regione Lombardia dai Comuni di Caravaggio, Pognano e Brignano preoccupati dalla crescita del traffico sulla provinciale, divenuta percorso preferenziale per i camion sulla tratta Bergamo-Treviglio, perché più scorrevole rispetto alla parallela statale 42 che da Verdello arriva fino a Treviglio, e più corta per raggiungere il casello della Brebemi.

Un fenomeno che non fa dormire sonni tranquilli ai tre Comuni attraversati dal tracciato: più traffico - sulla provinciale 121 viaggiano ogni giorno più di 13mila veicoli, di cui circa il 15-20% camion - vuol dire più pericoli. Le rotatorie dovrebbero essere costruite a Pognano all’incrocio con la provinciale 127, a Brignano con la 128 e a Caravaggio con la 129. Per la rotatoria di Pognano la scorso gennaio si era tenuto un vertice tra il Comune e il presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi. L’amministrazione provinciale si era impegnata a presentare uno studio di fattibilità, che però è ancora atteso. Con questo nuovo documento si chiederanno contributi alla Regione per realizzare l’opera da 1 milione di euro. Spiega il sindaco di Pognano Edoardo Marchetti: "Oltre a mettere in sicurezza un incrocio pericoloso, andremo ad aprire un nuovo accesso al paese". Proseguendo verso sud si arriva a Brignano, all’incrocio tra le strade provinciali 121 e la 128, già noto perchè teatro di diversi incidenti gravi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Beatrice Bolandrini ha già stanziato 300mila dei 500mila euro preventivati per la realizzazione della rotatoria. "Ora - sottolinea il primo cittadino - vogliamo passare dalle parole ai fatti". Il Comune di Caravaggio, infine, ha chiesto finanziamenti, oltre che alla Provincia di Bergamo, anche a Regione Lombardia per una rotatoria all’incrocio semaforico fra la 121 e la 129 che porta a Pagazzano: costo circa 700mila euro. "Un incrocio sempre più intasato - conferma il sindaco Claudio Bolandrini - anche perché da qui transita il traffico diretto o proveniente da Bergamo che vuole evitare di attraversare il centro di Treviglio".

Michele Andreucci