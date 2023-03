Bergamo, il ristorante “Da Vittorio” vince il premio “Eleganza in cucina”

La famiglia Cerea del ristorante Da Vittorio di Bergamo

Non è un solo uomo ad essere stato premiato, ma l’intera famiglia Cerea, il cui capostipite Vittorio nel 1966 assieme alla moglie Bruna diede vita – e il nome – al primo locale "nel cuore di Bergamo. Ora il ristorante Da Vittorio ha vinco il premio “Eleganza in cucina - Gino Pozzan” 2023. Un onore che in anni passati è stato assegnato allo chef Carlo Cracco, dall'imprenditore vitinicolo Fausto Maculan, dal giornalista Antonio Di Lorenzo, dallo chef Massimiliano Alajmo e dal cuoco Moreno Cedroni.

I rappresentanti del Relais & Chateaux lombardo, già tre Stelle Michelin, riceveranno il riconoscimento il 14 marzo all'antica trattoria “Due Spade” a Sandrigo. Il premio è dedicato a Gino Pozzan, un grande oste sandricense, per iniziativa voluta dal figlio Giovanni nel 2009. Un evento per ricordarne di Pozzan lo stile “tra casseruole e girarrosti” e le doti di intrattenimento, in una eleganza eletta a stile di vita.

“Abbiamo ritenuto gratificante unire – spiega l'avv. Claudio Pasqualin accademico della Cucina Italiana e presidente della giuria del premio – la filosofia di questi due “casati” che a modo loro fanno la storia della gastronomia locale e internazionale coniugando lo sguardo sul futuro ad una profonda tradizione”.