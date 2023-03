Rissa nella notte con lancio di sassi, fuggi-fuggi generale dopo l’allarme

SARONNO (Varese)

Rissa nella notte tra sabato e domenica a Saronno. Avrebbe coinvolto, secondo le prime segnalazioni al numero delle emergenze, una ventina di persone ma si erano dileguate quando sono arrivati i carabinieri. L’allarme è scattato intorno all’una e trenta, dopo numerose chiamate al 112 da parte dei residenti nella zona di via Da Vinci. Sul posto sono stati inviati i militari della compagnia di Saronno e due mezzi di soccorso del 118.

Quando sono arrivati in via Da Vinci, in prossimità di un parcheggio, la situazione era tornata tranquilla, tanto che carabinieri e soccorritori non hanno trovato nessuno, tutti spariti nel nulla, fuggiti forse non appena hanno avuto sentore che stessero arrivando le forze dell’ordine. Alcune delle richieste di intervento segnalavano una ventina di persone, ma secondo i primi accertamenti quelle coinvolte sarebbero state quattro o cinque, sembra extracomunitari, che litigavano lanciandosi anche dei sassi.

Un episodio che resta dunque da chiarire e sul quale hanno avviato indagini gli uomini dell’Arma per identificare chi fossero i soggetti coinvolti che hanno creato allarme tra i residenti, facendo temere il peggio. Fortunatamente la rissa non ha lasciato feriti da soccorrere e il personale del 118, dopo un giro di ricognizione, è rientrato con le ambulanze. Dai primi accertamenti, nonostante fosse stato segnalato il lancio di sassi, non sono stati rilevati neppure danni alle cose. L’episodio ha comunque suscitato preoccupazione tra gli abitanti svegliati nel cuore della notte dalla rissa.

Nel mese di settembre dello scorso anno a suscitare allarme sempre a Saronno era stata una violenta rissa in piazza Libertà tra extracomunitari, ad avere la peggio uno di loro, ferito e portato al pronto soccorso. Nel mese di febbraio di quest’anno ancora un violento litigio tra extracomunitari in piazza Cadorna, anche in questa circostanza con un ferito.

Rosella Formenti