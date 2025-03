Rimborsi post-alluvione irrisori: "La burocrazia ci sta strozzando"

Dura presa di posizione del Comune di Ponteranica contro i rimborsi troppo bassi ricevuti per l’alluvione che il 9 settembre ha colpito la Bergamasca: le forti piogge fecero straripare in più punti il torrente Morla, allagando a Ponteranica scantinati, garage di casa e attività commerciali, danneggiando gravemente le infrastrutture, comprese quelle del cantiere Teb (Tramvie elettriche bergamasche). "Dalla Regione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Cesare Cremaschi – abbiamo ricevuto 10mila euro per i primi interventi di somma urgenza, che però coprono solo in parte i circa 70mila spesi dall’amministrazione comunale di Ponteranica. Regione Lombardia ha ripulito e ripristinato il deflusso del torrente Morla nel tratto tra lo Scuress e Pontesecco, investendo circa 10mila euro. I lavori sono terminati a novembre. Poi, abbiamo redatto le schede Rasda sui danni, identificando gli interventi prioritari e i relativi costi. Lo stesso stanno facendo i privati, anche se la percezione che abbiamo è che molti stiano desistendo sia per l’eccessiva burocrazia sia per l’importo esiguo del rimborso, pari a un massimo di cinquemila euro per danni all’abitazione principale e alle sue pertinenze".

"Una volta ricevuti i finanziamenti – prosegue Cremaschi – inizieremo gli interventi. In primis, sulla parte alta di via Cornella e via Tinelli a Ponteranica Alta e sulla interpoderale per Olera; poi, la demolizione e rifacimento dei ponti ciclopedonali sul Morla, in via Valbona e in via Foppetta, per una spesa di 200mila euro. Nel frattempo, andremo a smaltire i rifiuti di risulta stoccati". "La burocrazia ci sta strozzando – sottolinea invece Marco Falconi della trattoria di via Valbona –. Ho danni per 250mila euro e come me molti colleghi, che hanno dovuto fare ricorso ai loro risparmi. I rimborsi sono ridicoli"

Michele Andreucci