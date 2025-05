Reagì agli agenti: assolto. I verbali ora in Procura

Il 15 maggio 2021 era stato fermato in piazza Vittoria dalla Locale con l’accusa di aver preso a calci un bidone e di aver dato in escandescenze con gli agenti. Al processo è stato assolto "per non aver commesso il fatto", anche se il pm aveva chiesto una condanna a 4 mesi. Il giudice ha disposto la trasmissione in procura dei verbali redatti da tre agenti della Municipale quella notte, perché si indaghi per capire se sia stata annotata la verità. L’intervento della Locale aveva suscitato polemiche in seguito alla diffusione di un video - prodotto in aula dalla difesa, al giudizio in abbreviato - in cui si vedevano i poliziotti ammanettare trascinando a terra il giovane, un 23enne. Stando alla loro versione, il ragazzo era stato immobilizzato così perché aveva reagito nei confronti di sette addetti, per la difesa il blitz fu sproporzionato.