Como, rapinatore solitario in bici. In banca con baffi finti e pistole, poi la fuga con 25mila euro

Como – In fuga dal centro città in bicicletta, con due pistole in tasca e quasi 25mila euro appena rapinati alla filiale della Bcc di piazza Grimoldi. Il colpo è stato realizzato ieri mattina verso le 11, quando un uomo, apparentemente italiano e senza particolari inflessioni nel parlare, è entrato in banca. Oltre ai dipendenti, c’era un solo cliente. In un primo momento l’uomo, con il volto camuffato da barba e baffi finti, si è comportato come se anche lui fosse un cliente che doveva fare un’operazione allo sportello. Ma poi si è diretto verso il vicedirettore, e si è fatto consegnare il contante, poco meno di 25mila euro che erano già stati riuniti in un unico plico, in attesa del passaggio della vigilanza privata che li avrebbe presi in consegna. Il rapinatore aveva con sè due pistole: un revolver e una semiautomatica. Prima ha estratto un’arma, che gli è caduta a terra, ed ha quindi subito estratto la seconda.

Modelli apparentemente veri, o modificati per apparire tali. Pochi attimi dopo, ha preso il plico con i soldi, raccolto la pistola finita a terra ed è uscito. Velocemente è salito sulla stessa bicicletta con cui era arrivato, lasciata parcheggiata subito fuori dalla filiale, e si è allontanato verso piazza Verdi, dove è sparito. Dimostrando una notevole dimestichezza con situaizoni di questo genere. Nel frattempo, dall’interno della banca, subito è scattato l’allarme: in piazza Grimoldi è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante, seguita dagli investigatori della Squadra Mobile, che ora stanno portando avanti le indagini. Dopo aver raccolto le testimonianze, acquisiranno le immagini di videosorveglianza sia pubbliche che private, numerose in quella zona centrale.