Osio Sopra, 33enne francese rapina una prostituta: "Vattene o ti brucio con l’acido"

Osio Sopra (Bergamo) – Pensava fosse un cliente. Ma quando si è avvicinato e ha estratto un coltello, ha temuto il peggio. Quell’uomo ha puntato la lama alla gola della prostituta minacciandola pesantemente: "Vai via di qui, altrimenti ti brucio la faccia con l’acido". Dopo le minacce i fatti. Con il coltello l’uomo le ha provocato delle abrasioni. Poi le avrebbe sottratto con la forza l’iPhone e le scarpe che indossava.

Sono stati attimi di terrore lunedì sera poco prima delle 22 in via Vaccarezza, a Osio Sopra, per una prostituta 40enne di origini albanesi, trasportata per accertamenti al policlinico San Marco di Zingonia. Fortunatamente solo ferite superficiali, ma la paura è stata tanta. Il presunto aggressore, un 33enne di origine francese ma residente a Almenno San Salvatore, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio con l’accusa di rapina e lesioni pluriaggravate. Ora si trova in carcere, l’arresto è stato convalidato. I militari, intervenuti tempestivamente, lo hanno rintracciato quasi in flagranza.

Dall’analisi delle telecamere hanno verificato che l’auto utilizzata e i vestiti indossati al momento della rapina erano gli stessi. Il sospetto degli inquirenti è che dietro alla rapina ci possa essere dell’altro, il tentativo di controllo della prostituzione della zona, vista la frase intimidatoria. Del resto quella dove è avvenuto l’episodio è una zona della Bassa Bergamasca con forte presenza di prostitute.