Rapina cellulare ma lo perde: aveva visitato il suo account la traccia gli costa il carcere

Giovedì scorso Idris Omrani, tunisino di 21 anni residente a Schignano, era stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere per una rapina commessa a inizio giugno ai Portici Plinio a Como, nei confronti di un minorenne a cui aveva strappato la catenina. Ora gli è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un reato identico, commesso ad aprile, in via Scalabrini vicino alla stazione Trenord di Camerlata, quando aveva rapinato un giovane del portafogli e del cellulare, mordendogli la mano per guadagnarsi la fuga con il bottino, fino a produrgli una grave lesione. Successivamente Omrani aveva però perso il telefono rapinato, con il profilo Instagram aperto sul suo account. La polizia aveva proceduto quindi con il riconoscimento da parte della vittima.