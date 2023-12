Raffica di controlli della Polizia Locale

Tra le 20 di venerdì 1 dicembre e le 2 di sabato 2 dicembre, una squadra di agenti di Polizia Locale del Sebino Orientale, Capriolo e Paratico ha presidiato i rispettivi territori comunali, mettendo in atto una serie di controlli stradali. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Dicembre in Sicurezza“ dalla Regione, ha visto la collaborazione attiva di pattuglie impegnate in controlli straordinari, concentrandosi, in particolare, sulla verifica del tasso alcolemico mediante etilometro. Il progetto, che ha coinvolto 12 agenti e 5 veicoli, ha dato vita a un’azione sinergica su 3 territori. Durante l’operazione sono stati fermati 120 veicoli e eseguiti 100 controlli del tasso alcolemico, culminando in 4 verbali e 1 ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza. Il bilancio è stato positivo, come sottolineato dai comandanti. M.Pr.