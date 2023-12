Prossimo avversario la Cucine Lube Civitanova. Promozione biglietti per la Coppa Italia

Per la doppia sfida della Mint Vero Volley Monza contro la Cucine Lube Civitanova, la società brianzola ha varato una promozione speciale: acquistando il biglietto per la partita della prima giornata di ritorno di Superlega, in programma domani sarà possibile assistere gratuitamente alla successiva gara del 3 gennaio, valida per i quarti di finale della Coppa Italia. A.G.