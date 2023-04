Processione in città Occhio ai divieti

Sono migliaia i fedeli attesi questo pomeriggio in centro per assistere alla processione del Santissimo Crocifisso in occasione del Venerdì Santo, presieduta dal cardinale Oscar Cantoni. Alla cerimonia oltre ai fedeli comaschi sono attesi anche tanti ticinesi, l’invito per tutti è di raggiungere la città per tempo e soprattutto non utilizzare l’auto, ma pullman e treni. La processione prenderà il via alle 15 dalla basilica dell’Annunciata in viale Varese e proseguirà verso la chiesa di San Bartolomeo, dove, la sera del Giovedì Santo 1529, il Crocifisso spezzò le catene che impedivano il passaggio dei fedeli. Prima dell’emergenza Covid era tradizione, per le persone, baciare il Crocifisso. Quest’anno i confratelli e i volontari in servizio in basilica consegneranno ai fedeli una piccolo panno con l’immagine del Crocifisso che i potrà essere utilizzato per toccare il Crocifisso mentre sostano brevemente in preghiera. Al termine della processione si terrà l’adorazione della Croce in basilica, domani sarà il giorno del "grande silenzio" in attesa della veglia paquale nel duomo, a partire dalle 21. Durante la veglia il cardinal Cantoni celebra i sacramenti dell’iniziazione cristiana.