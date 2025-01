Aumenta il prezzo dei parcheggi a Bergamo e cambiano le regole per la ztl: ecco le nuove tariffe

Bergamo – Nuova stangata per gli automobilisti di Bergamo. Da mercoledì 15 gennaio le tariffe dei parcheggi a pagamento, cioè quelli delimitati con strisce blu, aumenteranno di 20 centesimi di euro. Inoltre, cambieranno anche le regole e le modalità di richiesta dei permessi per transitare nelle zone a traffico limitato (ztl), con nuove tariffe da 10 a 240 euro l’anno – solo per transitarvi – per alcune categorie di cittadini.

Ma partiamo dall’aumento del prezzo della sosta a pagamento, che viene applicata – come già avviene – nei giorni feriali (nella fascia oraria 9-19) in tutte le zone della città e, soltanto nell’area in fascia rossa, anche nei giorni festivi. Nella tabella sottostante sono indicate le nuove tariffe.

Zona Tariffa Sosta massima Fascia rossa 2,20 euro l’ora 3 ore Fascia arancione 1,70 euro l’ora 5 ore Fascia gialla 1,20 euro l’ora 10 ore

Le tariffe per le aree riservate ai residenti (strisce gialle) restano invariate. Rimangono valide le condizioni per ciascun veicolo associato al contrassegno, secondo il seguente schema:

Zona Prezzo annuale Prezzo mensile Fascia rossa 120 euro 15 euro Fascia arancione 90 euro 11 euro Fascia gialla 60 euro 7 euro

I titolari del permesso potranno estendere a una seconda targa il diritto di sosta in contemporanea, oggi vietato, sottoscrivendo un secondo contrassegno del costo uguale a quello previsto per la prima targa, pari annualmente a 120 – 90 – 60 euro in funzione della zona di ubicazione, mantenendo invariati i criteri per ottenere l’autorizzazione.

Per i residenti con fasce importo ISEE fino a 9.360 euro verrà applicata una riduzione del 50% delle tariffe. Le tariffe per la sosta riservata ai residenti, nelle zone autorizzate, sono applicate per tutto l’arco della giornata, per ogni giorno dell’anno e senza riserva di posto.

Novità anche per i titolari di pubblico esercizio autorizzati che vogliono posteggiare i propri veicoli nella ztl del centro storico di Città Alta e dei Colli. Per rendere compatibile questa possibilità con le necessità di sosta dei residenti, il Comune ha introdotto una nuova tariffa della sosta nella ztl (su strisce gialle) pari a 240 euro annui.

Per l’ingresso in ztl di clienti di attività ricettive o ristoranti, invece, la richiesta di permesso per il solo transito avrà un costo di 1 euro.

Per i soli alberghi/hotel, è possibile richiedere il contrassegno per il transito e la sosta al costo di 5 euro, nella misura di un contrassegno fino a 5 camere, 2 fino a 10, 3 fino a 15 camere e 4 a fronte di una disponibilità di oltre 15 camere.

Per gli artigiani con sede operativa all'interno della ztl del centro storico di Città Alta il permesso per il transito e la sosta avrà un costo di euro 240 annui.

Viene introdotta una nuova tariffa pari a 10 euro l’anno per il solo transito nelle zone a traffico limitate cittadine per alcune categorie, giustificato dal forte incremento dei flussi turistici.

Viene data una nuova possibilità ai veicoli di installatori, manutentori, artigiani di ottenere un permesso di sosta e/o transito e sosta al costo di euro 15 al giorno e 90 a settimana per ogni veicolo.

Anche per i medici convenzionati con Ats Bergamo è stato definito il rilascio del permesso di transito e sosta in tutta la città al costo di euro 120 annui.

Inoltre, è stata inserita la possibilità per i caregiver di ottenere anche un permesso di sosta (e non solo transito come prima) con l’applicazione della tariffa relativa alla zona di residenza del famigliare assistito. Il permesso per il solo transito avrà un costo annuale di euro 10.

Invece, il transito costerà 10 euro l’anno per il servizio di vigilanza privata (con un contrassegno annuale riferito ad un veicolo), per i veicoli degli ambulanti dei mercati rionali (con un contrassegno annuale riferito ad un veicolo), per il carico e scarico merci durante gli orari prestabiliti, per i distributori di giornali e di farmaci, per la consegna di merci altamente deperibili per il consumo immediato come per esempio prodotti di pasticceria e latte fresco (con un contrassegno annuale riferito ad un veicolo), per i servizi postali (con un contrassegno annuale riferito ad un veicolo) e fioristi (con un contrassegno annuale riferito ad un veicolo).

Ad esclusione di coloro che svolgono eventi, fiere o manifestazioni all’interno della ztl, per i quali non è prevista la possibilità del cambio targa anche temporaneo, per tutte le altre categorie di utenti a partire da mercoledì 15 gennaio il cambio targa, anche temporaneo, avrà un costo di euro 10.

A fronte di queste modifiche, nella giornata di martedì 14 gennaio, l’accesso al sito internet di Atb per la richiesta di permessi ztl sarà temporaneamente disabilitato per permettere aggiornamenti del sistema. Per questo motivo, nella giornata di domani martedì 14 gennaio anche l’ufficio ztl in via Monte Gleno sarà chiuso all’utenza.

I residenti del Comune di Bergamo con auto elettriche, muniti di contrassegno, potranno sostare gratuitamente nei parcheggi delimitati da strisce blu e usufruire di una tariffa ridotta del 50% per i posti riservati ai residenti (strisce gialle). Non sono previste agevolazioni per le auto ibride. Questa misura riflette la scelta di incentivare il transito dei veicoli a basso impatto ambientale senza però agevolare l'occupazione del suolo pubblico.

Rimane, per i soli residenti nel Comune di Bergamo, possessori di auto totalmente elettriche, la possibilità di richiedere un permesso per circolare nei varchi ztl gratuitamente.