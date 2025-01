Bergamo, stangata per gli automobilisti: i parcheggi costeranno 20 centesimi in più all’ora

BERGAMO – Brutta notizia d’inizio anno per il portafoglio degli automobilisti. Da metà gennaio, parcheggiare per strada a Bergamo costerà 20 centesimi in più. L’aumento della sosta, il primo dopo 8 anni, è stato deciso dall’amministrazione comunale e fa parte di un sostanzioso pacchetto di provvedimenti destinati a ridisegnare, almeno in parte, regole e assetti della mobilità del capoluogo orobico.

A partire, appunto, dal provvedimento che fa più male alle tasche degli automobilisti, l’aumento dei costi della sosta su strada (quella sugli stalli blu), che nelle vie centrali della città passerà da 2 euro a 2,20 euro l’ora, con una sosta massima consentita di 3 ore. I provvedimenti entreranno in vigore progressivamente e riguarderanno anche la sosta sugli stalli gialli per i residenti (con la possibilità di richiedere un secondo permesso), le tariffe per le auto elettriche, il rilascio dei permessi di transito nelle Ztl, nuovi spazi di sosta per taxi e motocicli e i costi della sosta per i commercianti di Città Alta.

“Si tratta di una serie di misure che rappresentano uno sforzo per raggiungere gli obiettivi che questa amministrazione, in linea con quella passata, si è posta nel programma elettorale – spiega l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda – per ridurre la congestione del traffico, realizzando nuovi parcheggi d’interscambio, disciplinare l’accesso alle Ztl e i parcheggi residenti, agevolare la mobilità dolce e potenziare i controlli della polizia locale”.

Il provvedimento più importante è senza dubbio l’aumento della sosta su strada. Aumenterà di 20 centesimi in ogni fascia, passando, come detto, a 2,20 euro in centro, a 1,70 euro nella fascia arancio (sosta massima di 5 ore), e a 1,20 euro nella fascia gialla (sosta massima 10 ore). Le auto elettriche saranno ancora esenti (ma solo per i residenti nel comune di Bergamo). L’aumento delle tariffe della sosta porterà nelle casse comunali circa 350mila euro in più all’anno. “È un aumento medio del 14%, a fronte di un incremento dell’inflazione di oltre il 20% dal 2016”, sottolineano l’assessore Berlanda e l’assessore al Bilancio Sergio Gandi.