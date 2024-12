Precipita in un dirupo sotto gli occhi degli amici. La vittima aveva 59 anni

VALBONDIONE (Bergamo)

Era uscito con degli amici per una escursione in montagna. È scivolato, pare per una lastra di ghiaccio, finendo in un dirupo, dopo un volo di oltre venti metri. La disgrazia ieri mattina nella zona del Pizzo Tre Confini, in Valbondione. La vittima si chiama Felice Oberti (nella foto), 59 anni, originario di Trescore Balneario ma residente a Carobbio degli Angeli. È successo intorno alle 9.30. Felice Oberti, sposato e padre di due figli, era uscito presto di casa con due amici per un’escursione. Iil cinquantanovenne mentre stava risalendo lungo il sentiero sarebbe incappato in una lastra di ghiaccio che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio. L’uomo è scivolato ed è precipitato in un dirupo sotto gli occhi dei due amici. Sono stati loro ad allertare i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha fatto decollare da Sondrio un elicottero, a cui si sono aggiunte l’automedica e l’ambulanza. Allertato anche il Soccorso alpino di Valbondione. Quando il personale sanitario ha raggiunto il punto dove era precipitato per l’uomo non c’era più nulla da fare. Oberti, operaio in pensione da circa un anno, era molto conosciuto a Carobbio degli Angeli per l’impegno nella squadra sportiva dilettantistica Pantera Rosa.F.D.