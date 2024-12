Ottavia Piana, come sta la speleologa bloccata per giorni nella grotta

Bergamo, 19 dicembre 2024 – Ottavia Piana è stata operata per stabilizzare le fratture più gravi – lesioni al volto, al torace e ad una gamba – che ha riportato nella caduta avvenuta durante l’esplorazione dell’Abisso Bueno Fonteno.

L'intervento è stato eseguito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La paziente, spiegano i medici, rimane in prognosi riservata, ricoverata in terapia intensiva e in buone condizioni, sveglia e lucida.

La barella con la speleologa Ottavia Piana portata fuori dalla grotta nell'Abisso Bueno Fonteno, nel Bergamasco, 18 dicembre 2024, in un fermoimmagine del video del salvataggio del Soccorso alpino. La donna di 32 anni avrebbe riportato traumi alle vertebre e alle costole, fratture alle ossa facciali e a un ginocchio, ed è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Bergamo.