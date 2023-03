"Potenziare controlli e formazione" Il sindacato: assumere più ispettori

Le denunce di infortuni presentate in Lombardia a gennaio sono state 7.538, delle quali 12 con esito mortale (+71,42%). In aumento anche le malattie di origine professionale riconosciute dall’Inail, 297 (+ 75,74%) sulle 4.756 a livello nazionale: 1.460 in più rispetto allo stesso mese del 2022 (+44,3%). L’incremento sale al 54,6% considerando il 2021, mentre la crescita si ferma al 2,6% sul 2020, prima che si diffondesse il Covid.

"I dati pubblicati da Inail – dichiara Eloisa Dacquino (nella foto), segretaria confederale Uil Milano e Lombardia – ci dicono che in Lombardia sono in aumento significativo sia le denunce di infortunio con esito mortale sia le malattie professionali. Parliamo nel complesso di oltre 7.500 denunce nel mese di gennaio, con un triste primato in ambito nazionale di infortuni mortali: 12 nel solo primo mese dell’anno. Ci allarma parecchio il fatto che siano i giovanissimi e i giovani i più colpiti, segno che occorre potenziare i controlli e soprattutto intervenire sulla formazione, troppo spesso insufficiente e inadeguata. Occorrono investimenti e l’assunzione di personale dedicato alle attività di prevenzione e vigilanza: su questo continueremo ad incalzare Regione Lombardia, le istituzioni e gli enti preposti".

