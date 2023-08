Posizionate due mesi fa le paratie fanno già acqua

Appena inaugurate e già da sistemare le paratie a protezione della nuova passeggiata di Como, o almeno del tratto inaugurato all’inizio dell’estate. Non si tratta di grossi danni per carità, a essersi già rovinati sono stati i i coperchi dei cassoni che contengono le paratie da montare a mano in caso di alluvione. Le coperture sono realizzate in metallo e dovrebbero resistere all’usura, in particolare allo scalpiccio dovuto all’andirivieni dei passanti che, c’è da dirlo, nelle ultime settimane sono stati davvero tanti sul nuovo lungolago preso d’assalto dai turisti italiani e stranieri. Un successo di pubblico che ha danneggiato alcune delle coperture, non il massimo per la passeggiata che rimane uno dei punti più turistici di Como. Così Palazzo Cernezzi ha segnalato a Regione Lombardia, responsabile per le opere di difesa idraulica e quindi anche per i coperchi delle paratie, il problema e i tecnici del Pirellone sono prontamente intervenuti.

Ieri mattina alcune squadre di pronto intervento sono intervenute: gli addetti hanno provveduto alla rimozione e alla sostituzione dei pannelli rovinati.