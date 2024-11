Polizia locale. La comandante arriva da Lecco

Nominato il nuovo comandante della polizia locale di Bergamo. Si tratta di Monica Porta (nella foto), 58 anni: entrerà in servizio ufficialmente il 16 novembre. "La sua professionalità – spiegano da PalaFrizzoni – è risultata in linea con il profilo ricercato, in conformità con l’avviso pubblico di Mobilità volontaria per la copertura della posizione di dirigente responsabile della direzione Polizia locale e Protezione civile e Comandante del corpo di Polizia locale di Bergamo". Al bando hanno partecipato 15 candidati, tra cui 3 donne e 12 uomini, con un’età media di 53 anni. La maggior parte dei candidati proveniva da diverse province della Lombardia; meno della metà prestava servizio in altre regioni d’Italia tra cui Veneto, Molise, Calabria, Lazio, Campania e Puglia. Attualmente, Monica Porta ricopre il ruolo di comandante del corpo di polizia locale di Lecco e dirigente dell’area sicurezza, Protezione civile, viabilità ed eventi. Laureata in giurisprudenza, ha all’attivo un corso di perfezionamento in management della amministrazione pubblica alla Bocconi e un master in management della Pubblica amministrazione presso l’università degli studi di Milano. È stata inoltre docente e coordinatrice didattica all’Accademia ufficiali polizia e corso base agenti. Ha iniziato la sua carriera nel 1986 come agente di Polizia locale, per poi diventare comandante a San Giorgio su Legnano (Milano). Ha successivamente guidato le polizie locali dei comuni di Pero e Magenta fino al 2019, anno in cui ha assunto il ruolo di comandante e dirigente della locale di Lecco, dove ricopre anche il ruolo di vice segretario generale. F.D.