Bergamo, due pitbull scappano dal cortile e azzannano un anziano e una donna: il padrone rischia una denuncia

Un uomo e una donna sono stati azzannati da due pitbull fuggiti dal cortile di una casa a Medolago, in provincia di Bergamo. I due cani di grossa taglia, oltre ad attaccare le due persone, hanno aggredito anche i cani di piccola taglia che erano insieme a loro.

Tutto è avvenuto martedì mattina. L’uomo, di 76 anni, e la donna, di 38, stavano passeggiando insieme ai loro animali quando i due pitbull sono riusciti a oltrepassare il recinto in cui erano rinchiusi e si sono avventati su di loro, mordendoli e graffiandoli.

Le due persone sono state soccorse dal personale sanitario arrivato sul posto, entrambi avevano lesioni e morsi alle braccia. Il settantaseienne è stato portato in ospedale per dei controlli mentre la donna ha rifiutato le cure. Per ricostruire l'accaduto è intervenuta la polizia locale: i proprietari dei due pitbull rischiano ora una denuncia per lesioni personali.