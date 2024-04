Pistoiese, club allo sbando. Non si presenta a Lodi. Il Fanfulla vince a tavolino

La trentesima giornata del girone C di serie D ha riservato due pareggi casalinghi a Breno ed Atletico Castegnato. Un punto che, quando mancano ancora quattro partite alla conclusione, spinge in modo deciso le due bresciane verso i play out. La salvezza diretta, infatti, dista rispettivamente undici punti dai granata e sette dai franciacortini, che saranno costretti a giocarsi tutta la stagione in uno spareggio che, tra l’altro, rischia seriamente di trasformarsi in un derby. L’1-1 interno con la Virtus Bolzano, penultima, è stato accolto con delusione dalla squadra di Guerra, alla quale non è bastato il vantaggio di Pesenti per raccogliere una vittoria che sarebbe stata davvero preziosa. È difficile da commentare il 2-2 al Tassara conquistato in rimonta dai camuni, che, comunque, hanno avuto il coraggio di cancellare con Pierantozzi e Melchiori lo 0-2 con il quale era riuscita ad andare al riposo la Luparense. Nel girone D, in chiave lombarda, sorride il Sangiuliano, che batte 2-1 il Mezzolara e si avvicina alla salvezza, mentre trema il Sant’Angelo, sconfitto in casa 2-0 dal Prato e fermo a +2 dai play out. Non ha invece potuto giocare il Fanfulla, visto che la Pistoiese, in seguito ai gravi problemi societari, ha deciso di non presentarsi a Lodi.Il Fanfulla non ha fatto altro che aspettare il triplice fischio da parte del direttore di gara per tornare a casa. I bianconeri avranno partita vinta a tavolino.