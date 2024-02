Personale per fatture con fresatore e falegname

Fresatore cnc, 1 posto. Requisiti: esperienza nella mansione e conoscenza base di un linguaggio di programmazione, lettura disegno meccanico; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: Zanica; Cv a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it, codice 21046. Falegname, 1 posto. Requisiti: preferibile esperienza pregressa e/o studi nel settore legno; Mansione: lavorazione legno e produzione mobili in autonomia con utilizzo di macchine cnc, Contratto: tempo determinato finalizzato a indeterminato, si valuta apprendistato per candidati under 30; Sede di lavoro: Bergamo; Inviare curriculum vitae a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it, codice 20592. Addetto fatturazione-bollettazione, 1 posto. Requisiti: competenza nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata per contatto clienti e fornitori; Contratto: tempo determinato finalizzato a indeterminato; Sede di lavoro: Albano Sant’Alessandrio; Inviare curriculum vitae a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it, codice 21167.