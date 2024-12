Perdita di gpl, esplode la casa: è gravissimo

Un’esplosione probabilmente provocata dalla perdita di una bombola del gpl, usata per alimentare una stufetta. Questo all’origine del drammatico incidente avvenuto in un monolocale di Pontevico, in frazione Gauzza, nel tardo pomeriggio di domenica, che ha causato gravi conseguenze per l’inquilino, un uomo di 63 anni, di origine etiope, che ora è in gravissime condizioni. Portato inizialmente agli Spedali Civili di Brescia, le sue condizioni si sono aggravate nella notte, tanto che è stato deciso il trasferimento al Centro grandi ustionati di Verona. Pesanti anche i danni strutturali subiti dall’appartamento, che è stata dichiarata inagibile, dopo la messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco volontari di Verolanuova, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Verolanuova. Da valutare cosa possa aver scatenato l’esplosione, ma sono soprattutto ore di apprensione per la sorte del 63enne.