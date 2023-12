Pavia migliora di 19 posizioni tra i capoluoghi italiani

Un balzo di 19 posizioni: Pavia passa dal 62° al 43° posto su 107 capoluoghi italiani. "Dopo il riconoscimento da parte di Legambiente non più di un mese fa come 15esimo capoluogo tra i 105 italiani più verdi e a misura di tutti - commenta il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi (nella foto) -, arriva oggi anche questa ulteriore soddisfazione. Si tratta di un bel miglioramento, che testimonia quanto le politiche messe in atto da questa amministrazione siano efficaci, tutte volte nella direzione di un miglioramento del nostro spazio cittadino, di una sempre sua migliore vivibilità". La performance migliore di Pavia, riguarda i posti letto per specialità a elevata assistenza, mentre la peggiore riguarda i furti in abitazione. Il risultato migliore è nella categoria giustizia e sicurezza. M.M.