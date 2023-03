Pauroso schianto Auto contro un muro: quattro giovani feriti Uno rischia la vita

di Christian Sormani

ROBECCO (Milano)

Un terribile incidente automobilistico quello accaduto nella notte fra sabato e domenica a Robecco sul Naviglio. Una vettura con quattro giovani a bordo sbanda e va a schiantarsi contro un muro. Il passeggero in condizioni più critiche rimane adesso un 19enne che è stato intubato e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Sarebbe ancora in pericolo di vita. In queste ore preoccupano anche le condizioni di un ragazzo di 21 anni ricoverato all’ospedale San Carlo. Feriti ma non in modo grave gli altri due passeggeri. Si cerca adesso di ricostruire l’accaduto con le indagini che sono state affidate ai carabinieri di Abbiategrasso. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, che sono intervenuti con vari mezzi e un elicottero, anche i vigili del fuoco. I quattro i ragazzi coinvolti sono tutti amici di età compresa tra i 19 e i 29 anni. Sono stati trasferiti nella notte con i codici giallo e rosso negli ospedali di Legnano, Niguarda, San Carlo e San Gerardo. Tutti gli occupanti sono rimasti incastrati fino all’arrivo dei soccorsi all’interno dell’abitacolo. Per estrarli dalla vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere.

Un elicottero ha poi provveduto a trasportare un ferito a Monza. In base a quanto ricostruito dai militari abbiatensi, l’Audi proveniva da Magenta e stava viaggiando verso Abbiategrasso a gran velocità. E in una curva a gomito il conducente ha perso il controllo, finendo frontalmente contro il cancello di una abitazione in via Gorizia. L’impatto è stato terribile tanto che il cancello è stato abbattuto. L’auto ha proseguito la sua corsa contro il muro di cinta. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.