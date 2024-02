Patente revocata . Ma guidava un’auto sotto sequestro

Guidava, con la patente revocata dal 2012, un veicolo sotto sequestro. Nei guai un 48enne di Seriate affidato in prova ai servizi sociali, che si è portato a casa una maxi multa da 3mila euro. L’uomo è stato fermato lunedì per un controllo a Palosco, ma si è barricato all’interno dell’auto poi è fuggito inseguito dalla Polizia locale fino a Cavernago. I controlli hanno permesso di accertare che il 48enne stava circolando con la patente revocata ormai dal 2012, ed era al volante di un veicolo sottoposto a sequestro per confisca per precedenti violazioni. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per resistenza e guida senza patente e perdita dell’auto oltre a tremila euro di sanzioni per le violazioni accertate.