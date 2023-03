Parco delle Groane, no a tangenzialina di Mariano e Canturina

Il Parco delle Groane ha sbattuto la porta in faccia alla Canturina bis e alla Tangenzialina di Mariano, le due discusse strade che sarebbero dovute passare all’interno dell’area protetta e di cui invece non c’è traccia nel piano territoriale approvato nei giorni scorsi. "Il piano territoriale del Parco delle Groane e della Brughiera è stato approvato all’unanimità, per la Canturina Bis e la Tangenzialina di Mariano dovranno riprovare la prossima volta - spiega Gianni Del Pero, presidente di Wwf Lombardia - Si è concluso un percorso iniziato da quasi 40 anni, il 6 Novembre 1983 a Meda e ripreso, su sollecitazione del comitato per il Parco Regionale della Brughiera, con l’istituzione del Parco Regionale delle Groane e della Brughiera il 21 dicembre 2017. Ha inizio il futuro sostenibile delle nostre aree verdi e boscate". I trenta i rappresentanti degli enti che compongono il parco in rappresentanza di ben oltre 950 quote sulle 1000 complessive hanno vototato all’unanimità le 119 istanze di osservazione presentate al documento. "Non deve stupire che la Comunità abbia votato in meno di un’ora un passaggio così importante – ha spiegato il presidente del Parco delle Groane, Emiliano Campi – si tratta infatti soltanto dell’ultimo chilometro di un lungo percorso durato oltre tre anni, dal dicembre 2019. Anzi, se si vuole, iniziato ancora prima, ovvero con l’ampliamento del Parco nel dicembre del 2017. Abbiamo convocato e ascoltato in questi mesi i sindaci e le altre anime del Parco, e cercato sempre il dialogo per arrivare a Piano Territoriale di Coordinamento condiviso, tenendo sempre presente il principio della massima tutela del territorio e della natura". Il parco si sviluppa su una superficie di 8.249 ettari e dai confini dell’area metropolitana di Milano si spinge fino alla Brianza Comasca ricomprendendo il territorio di Cantù e Mariano, il documento tutela tutti gli spazi della riserva. Roberto Canali