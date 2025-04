Papa Francesco risponde ai bimbi della primaria di Sabbio: “Grazie per i vostri messaggi”

Sabbio (Bergamo) – Un’idea nata in classe, davanti alle immagini di un Papa Francesco sofferente, ricoverato in ospedale, la voce incerta, le cannule dell’ossigeno infilate nel naso. È così che gli alunni di terza della primaria Manzoni di Sabbio hanno deciso di scrivere una lettera al Papa. E con grande sorpresa qualche giorno dopo hanno ricevuta la risposta dal Pontefice. “Ogni bambino – spiega l’insegnante Lisa Balducchi – ha contribuito scrivendo un pensiero d’auguri: “Ti auguro di guarire presto“, “Ti voglio bene, Papa“. Altri lo hanno ringraziato per il suo lavoro, mentre una bambina ha chiesto: “Parli tante lingue?“.

Quando la lettera proveniente dal Vaticano è arrivata, l’emozione è stata incredibile. Sono entrata in classe e ho proiettato sulla Lim un’immagine di Papa Francesco, chiedendo ai bambini cosa venisse loro in mente. Subito hanno risposto: “La lettera, la lettera”. E io, sorridendo, ho detto: “Sì, è arrivata la risposta”. C’è stato un urlo generale di gioia, i bambini erano entusiasti e volevano subito vedere e toccare la lettera. L’ho letta ad alta voce e l’hanno passata di banco in banco per leggere la firma”.

La missiva di Papa Francesco ha toccato il cuore dei piccoli. “Cari bambini – ha scritto Papa Francesco nella sua risposta – con premuroso pensiero, avete fatto pervenire al Santo Padre Francesco, quale segno di affetto e vicinanza, i graziosi messaggi in occasione del suo ricovero in ospedale. Il papa, che vi pensa con amorevole tenerezza e vi ringrazia per tale gesto, assicura per ciascuno il ricordo all’altare, affinché possiate crescere lieti e sereni in compagnia di Gesù, il vero e fedele amico che non ci lascia mai soli. Sua Santità invia di cuore la paterna Benedizione, che volentieri estende alla maestra Lisa, all’intera comunità scolastica e alle persone vicine. Anch’io vi saluto cordialmente, affidandovi al Signore”.