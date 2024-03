Paga il lavoro di Zaffaroni. Squadra in risalita e morale alle stelle

SALÒ (Brescia)

La ventinovesima giornata di serie B ha fatto risalire la FeralpiSalò a due soli punti dai play out (e a sette dalla salvezza diretta). Un passo in avanti di indubbio rilievo, ottenuto con un dosato mix di convinzione e determinazione, che conferma che i gardesani sono più vivi che mai. La fiducia rifiorita in casa verdeblù dovrà però fare i conti con le prossime due partite, che chiameranno la squadra di Zaffaroni ad affrontare due colossi come il Parma e la Cremonese, le due contendenti che al momento sarebbero promosse direttamente in serie A. Una doppia sfida più che impegnativa, alla quale la compagine verdeblù non guarda comunque con spirito rassegnato o rinunciatario, ma, come ha ribadito lo stesso mister Zaffaroni, con la consapevolezza di chi è obbligato a cercare di raccogliere il massimo ad ogni partita. In questo senso un contributo significativo potrà giungere dal graduale ritorno a disposizione degli infortunati. Con la capolista, in effetti, se mancherà Felici per squalifica, il tecnico gardesano spera di poter recuperare nella giusta condizione due elementi importanti come Ceppitelli e Balestrero. Per fermare un avversario di valore come il Parma alla FeralpiSalò servono davvero le forze di tutti.

Lu.Ma.