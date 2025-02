Il futuro dell’ospedale di Alzano Lombardo, abbattuto e ricostruito: investimento da 90 milioni di euro per il vecchio presidio

Alzano Lombardo (Bergamo), 17 febbraio 2025 – Un modello per l’intera Lombardia. Una struttura all’avanguardia, che non solo migliorerà l’assistenza sanitaria, ma offrirà anche nuove opportunità di crescita per l’intera comunità e per tutta la Valle Seriana, un territorio che ha affrontato con grande coraggio le difficoltà legate alla pandemia. Manca solo la firma ufficiale, ma il futuro dell’ospedale di Alzano Lombardo è già tracciato, anche se i tempi non saranno brevi: entro i prossimi 12 anni il vecchio presidio sarà demolito e completamente ricostruito secondi i più moderni dettami di edilizia sanitaria, con un un investimento di circa 90 milioni di euro, 60 dei quali già destinati da Regione Lombardia. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato la delibera contenente il protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’ospedale Pesenti Fenaroli. A firmarlo saranno chiamati, oltre alla Regione, la Provincia di Bergamo, la Comunità montana della Valle seriana, il Comune di Alzano Lombardo, Ats Bergamo e Asst Bergamo Est. L’intervento, infatti, si inserisce nel più ampio progetto di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, ma anche territoriale.

Il traguardo

L’obiettivo è di far diventare l’ospedale di Alzano un punto di riferimento sul territorio per quanto riguarda, in partcolare, la vocazione oncologica, ma anche per ciò che concerne l’area della salute mentale e della Neuropsichiatria infantile. Il tutto mantenendo e potenziando le unità operative complesse di Chirurgia generale e Senologia, Ginecologia e Ortopedia, quelle di Medicina generale e Oncologia, ma anche il Pronto soccorso, la Radiologia, il Blocco operatorio e l’unità di Anestesia e rianimazione, che potrà contare su una degenza semintensiva. I posti letto, attualmente 114, saliranno a 162 in una prima fase e poi potranno essere incrementati di altri 25. “Ad Alzano Lombardo - sottolinea il direttore generale di Asst Bergamo Est, Marco Passaretta -sarà realizzato un vero e proprio ospedale del futuro, che fornirà risposte appropriate ai bisogni del territorio”. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, è certo della bontà del progetto: “La riqualificazione dell’ospedale di Alzano - spiega - rappresenta un modello di integrazione con il territorio. L’obiettivo è estenderlo a tutta la Lombardia”.