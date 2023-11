Operai, impiegati e aiutanti caposquadra

Operaioa addetto carico-scarico mobili e montaggio, 2 posti. Requisiti: qualifica montatori mobili; Contratto: tempo determinato o indeterminato full time, Sede di lavoro: Brescia; Inviare candidatura e cv a ci-brescia@provincia.brescia.it, codice 38183. AsaOss in Rsa, 1 posto. Requisiti: qualifica operatore socioassistenziale; Contratto: tempo determinato, orario su turni 06.00-14.0014.00-22.00 e 2 notti al mese (22.00-6.00); Sede di lavoro: Villa Carcina; Inviare candidatura e cv a ci-sarezzo@provincia.brescia.it, codice 37152. Impiegatoa contabile con esperienza, 1 posto. Requisiti: richiesta qualifica contabilità di bilancio, Contratto: a tempo determinato o indeterminato da valutare in sede di colloquio, orario full time; Sede di lavoro: Botticino; inviare candidatura e cv a ci-brescia@provincia.brescia.it, codice 38182. Aiutante caposquadra elettricisti, 1 posto. Contratto: da definire in sede di colloquio, orario full time; Sede di lavoro: Sonico; Inviare candidatura e cv a cedolo@provincia.brescia.it, codice 38009.