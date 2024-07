Oneta, gli cade addosso un ramo mentre taglia una pianta: anziano grave in ospedale

Bergamo, 10 luglio 2024 – Stava tagliando una pianta in un terreno di sua proprietà, quando un ramo gli è caduto addosso causando un importante trauma al torace e al volto. A soccorrere l’82enne rimasto ferito è stato un parente che era nei paraggi: è accorso per aiutarlo e poi ha chiamare il 112.

L’incidente dopo le 10 nella frazione di Chignolo di Oneta, in una zona impervia, verso la Madonna del Frassino. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Clusone, l’anziano era nel suo terreno e aveva deciso di potare un albero che si trova all’interno della sua proprietà.

Un’azione che chissà quante altre volte ha fatto. Ma ieri un ramo gli è piombato addosso ferendolo al volto e al torace. Fortunatamente per l’82enne che un parente si trovasse in zona e ha potuto allertare i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato in zona, l’ambulanza, l’automedica e l’elicottero, più una squadra di tecnici del Soccorso alpino e i carabinieri della Compagnia di Clusone per i rilievi di legge. Il ferito è stato ricoverato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII e dopo il suo arrivo in Pronto soccorso è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi. Le condizioni dell’82enne all’inizio erano apparse subito gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.