Omicidio di via Novelli a Bergamo, l’imputato: “Non volevo fare del male a nessuno, ho avuto paura”. Oggi la sentenza d’Appello

Bergamo, 22 settembre 2023 –“Chiedo scusa, mi dispiace tanto per quello che è successo, però io non volevo fare del male a nessuno. Ho avuto paura”. Alessandro Patelli, il giardiniere 21enne condannato in primo grado a 21 anni per l’omicidio del 34enne Marwen Tayari, lo ha detto questa mattina, venerdì 22 settembre, in aula, durante un’udienza del processo d’appello che lo vede imputato. Intanto la difesa del giovane ha chiesto una riduzione della pena, mentre l’accusa una riconferma: “Ha innescato lui la sfida”. La sentenza è attesa per oggi.

Il diverbio

Era l’8 agosto 2021 quando Alessandro Patelli, proprio sotto la sua abitazione di via Novelli 4, aveva colpito la vittima con 6 coltellate davanti alla compagna di lui e alle loro due figlie, di 12 e 2 anni.

Quel giorno il giovane era uscito di casa per raggiungere con la sua Vespa il campo di famiglia a Trescore Balneario. Tayari, la compagna Eleonora Turco e le due bambine erano seduti sui gradini davanti al portone di casa del ragazzo, dopo aver fatto un giro in centro a Bergamo. Il giovane aveva raggiunto il garage, aveva portato la Vespa in strada, l’aveva parcheggiata vicino ai gradini ed era risalito in casa a prendere il casco. Nell’imboccare il portone d’ingresso dello stabile aveva urtato la figlia più grande della coppia, e Marwen aveva ripreso Patelli. Ne era nato un diverbio, poi il giovane era salito in casa, aveva messo il casco ed era uscito di nuovo.

Accusa e difesa

Secondo l’accusa e le ricostruzioni di alcuni testimoni, quando era sceso in strada con il casco integrale in testa, il ragazzo impugnava già un coltello a farfalla e con quello aveva affrontato Tajari. Secondo la difesa e il racconto dello stesso imputato, lo avrebbe estratto in un secondo momento: aveva paura e, infilata la mano in tasca, aveva trovato il coltello da lavoro e lo aveva impugnato per difendersi e per tenere a distanza il tunisino.

Le coltellate fatali

Dopo un nuovo scambio di battute tra i due, Tajari era andato incontro a Patelli, che già aveva l’arma in mano. A quel punto il tunisino aveva fatto uno sgambetto al ragazzo, facendolo cadere a terra. È in quel momento che sono partiti i fendenti: i due si sono affrontati a terra e ad avere la peggio è stato il 34enne. Raggiunto dalle coltellate, affondate in zone vitali, si era poi rialzato in piedi, stramazzando al suolo dopo pochi passi: un fendente gli aveva lesionato il cuore.