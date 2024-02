Olimpia travolta dal Panathinaikos. Playoff più lontani

Niente da fare nella bolgia di Atene per l’Armani che soccombe nettamente sul parquet del Panathinaikos 79-62 rimanendo ancora a due vittorie di distanza dalla quota play-in. Non basta il ritorno sul parquet di Nkiola Mirotic che segna 11 punti con la squadra che segna davvero troppo poco per impensierire la corazzata greca. In doppia cifra oltre a lui ci va solo Napier (16 punti), ma di squadra Milano tira con un pessimo 4/21 da 3 punti che rende vana ogni speranza. Il Panathinaikos è la formazione che scatta per prima sul 19-10 del 9’, ma l’Olimpia prova a rimanere attaccata grazie alle triple del rientrante Mirotic sul 26-19 al 12’. L’ambiente di OAKA è caldissimo e i padroni di casa ne approfittano per scappare via sul 44-28 all’intervallo con i canestri di uno scatenato Hernangomez. Sostanzialmente la musica non cambia mai nella ripresa con i "verdi" di Atene che mantengono sempre la doppia cifra di vantaggio fino a vincere nettamente fino al +17 finale. Domani prosegue il tour con la trasferta di Istanbul.

PANATHINAIKOS ATENE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 79-62 (21-16; 44-28; 57-41) Sandro Pugliese