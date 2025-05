Morto il pensionato ustionato da ritorno di fiamma

Non ce l’ha fatta Giacomo Mora, il pensionato di 83 anni che lunedì 5 maggio, mentre stava accendendo la stufa all’interno della sua cascina di Caravaggio, era stato investito dal ritorno delle fiamme. È morto lunedì al centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato. Era stato lo stesso uomo a chiedere i soccorsi, uscendo in strada avvolto dal fuoco. Era stato notato dal nipote della sua dottoressa che in quel momento stava passando davanti alla sua abitazione. Il giovane aveva dato l’allarme e sul posto era arrivato un’ambulanza.