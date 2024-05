Notte di controlli sulle strade. Sanzionati dieci conducenti per guida in stato di ebbrezza La Polizia di Stato ha effettuato controlli notturni su un'importante arteria autostradale in provincia di Bergamo, sanzionando 10 conducenti e denunciando uno per guida sotto l'effetto di droghe. Tre persone sono state deferite per guida in stato di ebbrezza.