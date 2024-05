"Niente San Siro, ma tifo per loro"

Per il Milan "estrema passione che va oltre i miei periodi, non mi vedrei mai in un altro club in Italia", ma a San Siro "No, non vado".

Paolo Maldini è tornato a parlare, in un’intervista a Radio Serie A. Scaroni, poche settimane fa, aveva buttato lì: "Non l’ho più sentito, se qualcuno guarda al passato con acrimonia significa che non vive benissimo il presente". La risposta (indiretta) è sempre la stessa: "Lo vivo bene". L’addio l’estate scorsa, dopo cinque anni da dirigente e trentuno da calciatore. Un passato che poteva spaventare: "A volte capita. Quando mi hanno chiesto di tornare ho risposto se erano sicuri". Sul presente: Quando vedo la fascia sinistra del Milan sinceramente è uno spettacolo".

Poi la domanda sull’Inter che ha vinto nonostante in estate non fosse tra le favorite: "È molto indicativo quello che è successo. L’Inter ha una struttura sportiva che determina il futuro dell’area sportiva. È stata gratificata con contratti a lunga scadenza: c’è stata un’idea di strategia". Lu.Mi.