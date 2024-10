Neopatentato ubriaco alla guida. Fugge all’alt e viene inseguito

I controlli fine settimana scorsa. In campo, in un servizio congiunto per la sicurezza stradale e contro la guida sotto l’effetto di alcol e droga, polizia, con il personale della sezione di Polizia stradale di Bergamo, di Seriate, Chiari e Sondrio, insieme a quello dell’Ufficio sanitario della questura. Allestito un posto di controllo sulla statale a Dalmine, sono stati quindi sottoposti a verifica, a campione, sessanta automobilisti. Un automobilista se n’è accorto e ha fatto inversione per cercare di sfuggire e non si è fermato all’alt. Ne è nato un inseguimento, e il conducente è stato fermato e identificato: è un giovane neopatentato che pur con il divieto di bere aveva un tasso alcolemico pari al triplo del massimo consentito dal Codice della Strada.

In un altro controllo, il conducente risultato positivo all’assunzione di droga ed è stato colto anche in possesso di 3,5 grammi di hascisc e quindi sanzionato. Nel corso della serata la pattuglia ha anche rilevato un incidente stradale: un tamponamento senza feriti gravi ma il cui responsabile aveva un tasso alcolico fuori norma: anche lui neopatentato e anche lui con il triplo del massimo consentito. Complessivamente sono stati otto gli automobilisti trovati ubriachi e tre quelli che avevano assunto droga: sono risultati positivi al Thc, cioè al principio attivo della cannabis e denunciati in stato di libertà. F.D.