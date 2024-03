Neonata morta durante il parto. Il corpo restituito alla famiglia

È stato restituito alla famiglia il corpicino della neonata morta giovedì scorso durante un parto difficile alla Poliambulanza.

L’autopsia è stata eseguita nelle scorse ore nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo aperta dalla pm di turno Erica Battaglia, che ha iscritto al registro degli indagati i sanitari intervenuti. Stando a quanto ricostruito - a indagare è la Squadra Mobile - la futura mamma, una 22enne originaria di Gavardo, ha avuto problemi durante la fase dell’espulsione del feto. Dopo la fuoriuscita della testa, la nascitura è rimasta incastrata con una spalla, per liberarla sono state eseguite manovre concitate ma quando è venuta alla luce era troppo tardi. Una complicazione che va sotto la voce di ‘Distocia’, che richiede un tempestivo intervento perché il bambino in quei terribili frangenti non è in condizione di respirare.

La mancanza di ossigeno può portare a danni irreversibili, se non alla morte. Ed è proprio quello che, purtroppo, è successo alla bimba in questione. Chi indaga, in attesa di conoscere con esattezza le cause del decesso, ora intende accertare se tutti i protocolli siano stati messi in atto correttamente - a tal fine è stata disposta una consulenza - e capire se quella morte poteva essere evitata.

B.Ras.