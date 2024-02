Nembro, donna dà fuoco al marito vicino alla figlia di due anni: l’uomo ha ustioni sul 30% del corpo

Una donna è stata arrestata con l’accusa di aver dato fuoco al marito di 35 anni durante una lite, causandogli gravi ustioni su circa il 30 per cento del corpo. L’aggressione sarebbe avvenuta venerdì sera intorno alle 22.30 nel comune di Nembro, in provincia di Bergamo, all’interno della casa dove la coppia vive insieme alla figlia di due anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una trentottenne di origini brasiliane, era sotto effetto di alcolici e droghe mentre stava litigando furiosamente col marito. All’improvviso, gli avrebbe buttato addosso una sostanza alcolica per poi dargli fuoco. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i vigili del fuoco.

La donna è scappata subito dopo l’aggressione, ma è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri e arrestata: ora è in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Il marito è invece ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni. La bimba, che fortunatamente non ha riportato ustioni, è stata affidata ai nonni.