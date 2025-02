Muore a 7 anni. Raccolta fondi per la famiglia

È distrutta la famiglia del piccolo Samarjot Singh, 7 anni, di origine indiana, ma nato in Italia, e residente a Cologno al Serio dal 2018 con mamma, papà e un fratellino più grande di un anno: se l’è portato via un male incurabile che ha spento per sempre il suo sorriso. Era malato da tempo e lo aveva costretto in un letto dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo da cinque mesi. I medici hanno tentato l’impossibile ma non sono riusciti a strapparlo alla morte, sopraggiunta lunedì. Ieri alla casa del commiato a Bergamo si è svolta una veglia. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Cologno al Serio, Chiara Drago, l’assessore all’Istruzione Lara Maccarini e la dirigente scolastica Manuela Nicosia. "Ho sentito il padre, disperato, e ho manifestato la vicinanza dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità – ha raccontato Drago –. Ho chiesto se la famiglia avesse bisogno di qualcosa e lui, molto dignitosamente, mi ha risposto che non chiedeva nulla. Ci sono poi le spese del rimpatrio della salma da affrontare, infatti hanno deciso di riportare il figlioletto in India dove è rimasto il resto della famiglia".

Nel frattempo è partita una raccolta fondi nata dalla collaborazione tra Amministrazione, genitori dei compagni di classe di Samarjot e l’Istituto comprensivo. "Un dolore che colpisce tutta la nostra comunità – si legge nel post –. Ci sono notizie che nessuno vorrebbe mai leggere, dolori che nessuno vorrebbe mai affrontare. Una piccola vita spezzata, una sofferenza che lascia senza parole. Per chi voglia offrire un sostegno concreto a mamma, papà e ai fratelli di Samarjot, è stata attivata una raccolta fondi. Un gesto di solidarietà per far sentire alla famiglia che non è sola, che tutta Cologno al Serio è con loro in questo momento di immenso dolore. Il conto corrente intestato all’Associazione comitato genitori Cologno al Serio, causale "un aiuto per la famiglia di Samarjot", Iban IT65S0503452920000000007398. F.D.