Multe e autovelox condivisi nei Comuni d’Alta Valtellina

Anche per il 2024, la rilevazione e contestazione delle violazioni al codice della strada in Alta Valtellina avverrà in forma associata dal parte della polizia locale. L’amministrazione comunale di Bormio ha infatti rinnovato il protocollo di intesa tra la Comunità montana Alta Valtellina e i Comuni di Bormio, Valdidentro, Valfurva, Valdisotto e Sondalo, per la gestione in forma associata della sanzioni amministrative, con il fine, condiviso con le altre amministrazioni, di "perseguire un risparmio di costi, una maggiore efficienza e una condivisione di prestazioni; pur mantenendo autonomia di gestione, si è concordato di creare alcune sinergie e collaborazioni". Saranno quindi condivise anche le strumentazioni a disposizione degli agenti, come gli autovelox.

L’accordo prevede inoltre che i pagamenti delle sanzioni da parte dei cittadini destinatari delle contestazioni vengano effettuati su un unico conto Iban intestato alla Tesoreria del Comune di Bormio, che poi gestirà le spettanze con cadenza semestrale, mentre continueranno a essere svolte in modo autonomo le fasi di accertamento.