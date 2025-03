Morto l’ex calciatore Luca Lodetti: era diventato papà nel 2022

Brembate Sopra, 17 marzo 2025 – Il calcio lombardo in lutto per la scomparsa di Luca Lodetti. Il 35enne, con trascorsi in una serie di squadre nelle categorie minori, era malato da tempo. Fra i club a rendergli omaggio, il Legnano con un post su Facebook. Lodetti aveva indossato la maglia lilla nella stagione 2014-2015, disputando il campionato di Eccellenza.

L’addio

Lodetti era nato e cresciuto a Brembate Sopra, da un anno risiedeva ad Almenno San Salvatore. Difensore centrale e terzino, aveva iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Milan. Si era ritirato nel 2019, aprendo un’agenzia di pratiche automobilistiche.

Numerose le squadre in cui aveva giocato, tutte fra serie D ed Eccellenza in Lombardia ed Emilia Romagna. Lo ricordano nella Pro Sesto, Darfo Boario, Mezzolara, Faenza, Mapello e Legnano. Aveva fatto anche un’esperienza all’estero, nel campionato malese.

La famiglia

Nel 2022 Luca era diventato papà. Nel 2023 aveva fondato una squadra amatoriale di ciclismo, disciplina che praticava con passione. Lo piangono – oltre al bimbo piccolo – mamma Patrizia, papà Ernesto, i fratelli Sebastiano e Ivan. I funerali si terranno oggi, lunedì 17 marzo, con inizio alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Brembate Sopra.

Il ricordo

Il Legnano ha voluto ricordare Lodetti con un post a lutto sul profilo Facebook del club. “L'A.C. Legnano Calcio piange la prematura scomparsa di Luca Lodetti – si legge – Difensore classe 1989, ha vestito la maglia lilla nel campionato di Eccellenza 2014-2015. Dal Presidente Sergio Zoppi e da tutto il CdA dell'A.C. Legnano le più sentite condoglianze alla famiglia”.